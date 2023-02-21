В Сочи восстановили водоснабжение в большей части Лазаревского района, прерванное из-за оползня

Специалисты водоканала успешно завершили восстановительные работы на магистральном водоводе в поселке Лоо.

В результате обильных осадков произошла подвижка грунта, из-за чего был поврежден водовод, обеспечивающий питьевой водой более 10 населенных пунктов в Лазаревском районе.

Последствия аварии ликвидировали в круглосуточном режиме, на месте работали около 10 человек и 3 единицы спецтехники. Работы удалось выполнить на 24 часа раньше заявленного времени. Наполнять систему водой начали ночью 21 февраля. Сейчас восстановили подачу воды в 14 населенных пунктах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Частичные перебои с водоснабжением наблюдаются у жителей поселков Волковка и Сергей Поле. Окончательно стабилизировать подачу воды планируют к концу дня 21 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта произошла 20 февраля в поселке Лоо. На участке магистрального водовода произошел прорыв на водоводе 700 мм. Без воды остались жители поселков Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также жители микрорайонов Шаумяновка, Лазурный берег и улиц 72-й и 73-й км и Ландышевой.