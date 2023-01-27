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В Сочи на сбившего насмерть 14-летнюю девочку водителя BMW завели уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-sbivshego-nasmert-14-letnyuyu-devochku-voditelya-bmw-zaveli-ugolovnoe-delo
В Сочи на сбившего насмерть 14-летнюю девочку водителя BMW завели уголовное дело
Фото Госавтоинспекции Кубани

Водитель BMW сбил школьницу на пешеходном переходе на улице Яна Фабрициуса 25 января около 19:00. От полученных травм 14-летняя девочка скончалась.

На виновника ДТП завели уголовное дело за управление автомобилем лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию.

«На время следствия фигуранту избрана мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель BMW оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Только в 2022 году он 36 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.  Прокуратура контролирует ход проверки по ДТП. Установлено, что девочка из благополучной полной семьи. Кроме нее в семье воспитывается еще один ребенок.

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