В Сочи на сбившего насмерть 14-летнюю девочку водителя BMW завели уголовное дело
Происшествия
27.01.2023 11:43
Водитель BMW сбил школьницу на пешеходном переходе на улице Яна Фабрициуса 25 января около 19:00. От полученных травм 14-летняя девочка скончалась.
На виновника ДТП завели уголовное дело за управление автомобилем лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию.
«На время следствия фигуранту избрана мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель BMW оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Только в 2022 году он 36 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Прокуратура контролирует ход проверки по ДТП. Установлено, что девочка из благополучной полной семьи. Кроме нее в семье воспитывается еще один ребенок.
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