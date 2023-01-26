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Сбившего насмерть девочку в Сочи водителя BMW за год 36 раз штрафовали за превышение скорости

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbivshego-nasmert-devochku-v-sochi-voditelya-bmw-za-god-36-raz-shtrafovali-za-prevyshenie-skorosti
Сбившего насмерть девочку в Сочи водителя BMW за год 36 раз штрафовали за превышение скорости
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 25 января около 19:00 на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе. В результате аварии погибла 14-летняя девочка.

По предварительным данным, 26-летний водитель BMW не уступил дорогу и наехал на школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался.

Стало известно также, что этот водитель только в 2022 году 36 привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура контролирует ход проверки по ДТП. Установлено, что девочка из благополучной полной семьи, в которой кроме нее еще воспитывается ребенок.

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