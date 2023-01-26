Сбившего насмерть девочку в Сочи водителя BMW за год 36 раз штрафовали за превышение скорости

Смертельное ДТП произошло 25 января около 19:00 на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе. В результате аварии погибла 14-летняя девочка.

По предварительным данным, 26-летний водитель BMW не уступил дорогу и наехал на школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался.

Стало известно также, что этот водитель только в 2022 году 36 привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура контролирует ход проверки по ДТП. Установлено, что девочка из благополучной полной семьи, в которой кроме нее еще воспитывается ребенок.