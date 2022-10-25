В Сочи на поиски пропавших во время похода в горы туристов вылетел вертолет МЧС

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Двое парней ушли в поход утром 23 октября и должны были вернуться домой вечером того же дня, однако связи с ними до сих пор нет.

Сейчас спасатели ведут поиски в русле реки Медовеевки и в ее окрестностях в сторону горы Ачишхо, в районе села Медовеевки и реки Чвижепсе. На данный момент известно, что пропали 19-летний житель Сочи и 19-летний житель Челябинской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На поиски пропавших и доставки еще одной группы спасателей с базы ЮРПСО МЧС в 14:10 вылетел вертолет КА-32. Спасатели высадились в районе горы Сапун. В связи с тем, что места для приземления не было, сотрудники МЧС спускались с борта воздушного судна при помощи альпинистского снаряжения. Поиски продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям 24 октября позвонила женщина и рассказала, что ее 19-летний сын вместе с приятелем ушел в поход в горы и не вернулся. Туристы планировали за один день сходить в поход и вернуться в город вечером 23 октября. Около 21:00 парень звонил матери и сообщил о том, что они с другом уже в окрестностях села Медовеевка и видят огни поселка. Потом связь пропала, в город парни не вернулись. Поиски ведутся в двух направлениях — в каньоне реки Чвижепсе и в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска.