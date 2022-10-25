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В Сочи второй день ищут двоих туристов, которые не вернулись из похода в горы

Происшествия
25.10.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vtoroj-den-ishhut-dvoih-turistov-kotorye-ne-vernulis-iz-pohoda-v-gory
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Двое парней ушли в поход утром 23 октября и должны были вернуться домой вечером того же дня.

Однако вечером 23 октября парни домой не вернулись, после этого мать одного из них позвонила спасателям. По ее словам, сын с приятелем собирались к истоку реки Чвижепсе, но точный свой маршрут они не озвучили. Спасатели Краснополянского подразделения МЧС к вечеру 24 октября выяснили, что туристы возможно направились в район хребта Иегош.

На данный момент поисковые группы увеличены. Одна ведет поиск в каньоне реки Чвижепсе, другая — в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Связи с туристами по-прежнему нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям 24 октября позвонила женщина и рассказала, что ее 19-летний сын вместе с приятелем ушел в поход в горы и не вернулся. Туристы планировали за один день сходить в поход и вернуться в город вечером 23 октября. Около 21:00 парень звонил матери и сообщил о том, что они с другом уже в окрестностях села Медовеевка и видят огни поселка. Потом связь с молодыми людьми пропала, в город они не вернулись.

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