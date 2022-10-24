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В Сочи двое туристов не вернулись из похода в горы

Происшествия
24.10.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyshli-na-poiski-dvoih-turistov-kotorye-nakanune-ne-vernulis-iz-pohoda-v-gory
В Сочи двое туристов не вернулись из похода в горы
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Сообщение о том, что из гор не вернулись два парня, поступило спасателям 24 октября.

Спасателям позвонила женщина и рассказала, что ее 19-летний сын вместе с приятелем ушел в поход в горы и не вернулся в оговоренное время. Предположительно, парни отправились в район истока реки Чвижепсе. Точный свой маршрут они не сообщили. Туристы планировали за один день сходить в поход и вернуться в город вечером 23 октября.

Около 21:00 парень звонил матери и сообщил о том, что они с другом уже в окрестностях села Медовеевка и видят огни поселка. Потом связь с молодыми людьми пропала, в город они не вернулись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В предполагаемый район выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сейчас связи с туристами нет.

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