В Туапсе пенсионер заблудился в лесу во время похода за грибами

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели искали 71-летнего грибника всю ночь, но утром он сам вышел к станции Чилипси.

Братья, двое жителей поселка Горного, отправились в лес за грибами. Во время тихой охоты один сошел с тропы.

«Самостоятельные поиски брата оказались безуспешными, и тогда мужчина обратился за помощью», — рассказал начальник районной спасательной службы Александр Крылов.

Поиски затруднялись тем, что у пенсионера есть проблемы со слухом и зрением. Работать пришлось в темноте. На лесных тропах ночью найти грибника не удалось. Но утром он сам через перевал вышел к железнодорожной станции Чилипси.

В поисках пенсионера участвовали сотрудники спасательной службы Туапсинского района и местные охотники, пишут «Туапсинские вести».

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