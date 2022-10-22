В Туапсе пенсионер заблудился в лесу во время похода за грибами
Происшествия
22.10.2022 12:47
Спасатели искали 71-летнего грибника всю ночь, но утром он сам вышел к станции Чилипси.
Братья, двое жителей поселка Горного, отправились в лес за грибами. Во время тихой охоты один сошел с тропы.
«Самостоятельные поиски брата оказались безуспешными, и тогда мужчина обратился за помощью», — рассказал начальник районной спасательной службы Александр Крылов.
Поиски затруднялись тем, что у пенсионера есть проблемы со слухом и зрением. Работать пришлось в темноте. На лесных тропах ночью найти грибника не удалось. Но утром он сам через перевал вышел к железнодорожной станции Чилипси.
В поисках пенсионера участвовали сотрудники спасательной службы Туапсинского района и местные охотники, пишут «Туапсинские вести».
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