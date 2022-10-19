Потерял тропу: в Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося в темноте туриста
Происшествия
19.10.2022 10:18
Звонок спасателям поступил 18 октября в 18:40. Мужчина рассказал, что заблудился лесу неподалеку от кругозора Ефремова в Красной Поляне.
Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО быстро нашли 44-летнего туриста из Московской области по отправленным им координатам. Мужчину вывели из леса к дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Выяснилось, что он отправился гулять по окрестностям Красной Поляны еще утром. Но на кругозор Ефремова турист направился слишком поздно и не успел вернуться до наступления сумерек. В темноте он потерял тропу и не смог самостоятельно добраться до поселка.
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