Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи сотрудники МЧС в октябре вывели из леса 7 заблудившихся туристов, 3 из них — дети

Происшествия
19.10.2022 08:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sotrudniki-mchs-v-oktyabre-vyveli-iz-lesa-7-zabludivshihsya-turistov-3-iz-nih-deti
Видео канала «Кубань 24»

В основном люди просят помощи из-за плохой подготовки. Специалисты рекомендуют в первую очередь узнать прогноз погоды.

В случае штормового предупреждения лучше перенести поход. На тихую охоту отправляйтесь только в хорошо знакомые места. Не стоит идти одному. Обувь должна быть удобной, а одежда яркой. С собой возьмите заряженный телефон, еду и воду. Если понимаете, что заблудились, позвоните спасателям по номеру 112.

Читайте также: в Краснодарском крае спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
  5. Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях