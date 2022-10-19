В Сочи сотрудники МЧС в октябре вывели из леса 7 заблудившихся туристов, 3 из них — дети
Происшествия
19.10.2022 08:48
В основном люди просят помощи из-за плохой подготовки. Специалисты рекомендуют в первую очередь узнать прогноз погоды.
В случае штормового предупреждения лучше перенести поход. На тихую охоту отправляйтесь только в хорошо знакомые места. Не стоит идти одному. Обувь должна быть удобной, а одежда яркой. С собой возьмите заряженный телефон, еду и воду. Если понимаете, что заблудились, позвоните спасателям по номеру 112.
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