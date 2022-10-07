В Краснодарском крае спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников
Вечером 5 октября спасателям Белореченского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация о том, что пропал пенсионер из станицы Пшехской.
Его жена рассказала о том, что мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Прибывшие на место спасатели созвонились с грибником, выяснили его местоположение и попросили оставаться на месте. В 20:30 пенсионера нашли, вывели из леса и доставили домой. Медпомощь ему не потребовалась.
Спасатели Псебайского отряда вечером 6 октября получили сообщение о том, что в Мостовском районе пропали два жителя Невиномысска, которые также отправились за грибами. Заблудившихся обнаружили до наступления сумерек возле реки Угольной в окрестностях села Соленого. Людей вывели из леса к автомобилю, помощь им медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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