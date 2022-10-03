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На Кубани за выходные дни в лесу заблудились четверо грибников

Происшествия
03.10.2022 18:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-za-vyhodnye-dni-v-lesu-zabludilis-chetvero-gribnikov
На Кубани за выходные дни в лесу заблудились четверо грибников
Фото t.me/kubanspas

Спасателям Псебайского отряда «Кубань-СПАС» 30 сентября в 16:05 поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях станицы Баговской Мостовского района заблудилась 84-летняя жительница Армавира.

Пенсионерка провела всю ночь в лесу, ее нашли 1 октября в 11:20. Спасатели сопроводили женщину в безопасное место с пустыми корзинами. Медпомощь женщине не потребовалась.

Еще один мужчина и две женщины из Армавира заблудились 2 октября в окрестностях турбазы «Белые скалы» в селе Шедок. Спасатели Псебайского отряда выехали на поиски. Грибников обнаружили и вывели их к личному автомобилю, медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае 41-летний мужчина заблудился в лесу во время похода за грибами.

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