На Кубани за выходные дни в лесу заблудились четверо грибников
Происшествия
03.10.2022 18:10
Спасателям Псебайского отряда «Кубань-СПАС» 30 сентября в 16:05 поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях станицы Баговской Мостовского района заблудилась 84-летняя жительница Армавира.
Пенсионерка провела всю ночь в лесу, ее нашли 1 октября в 11:20. Спасатели сопроводили женщину в безопасное место с пустыми корзинами. Медпомощь женщине не потребовалась.
Еще один мужчина и две женщины из Армавира заблудились 2 октября в окрестностях турбазы «Белые скалы» в селе Шедок. Спасатели Псебайского отряда выехали на поиски. Грибников обнаружили и вывели их к личному автомобилю, медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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