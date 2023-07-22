В Сочи на бивших стекла в подъезде и угрожавших соседям мужчин завели уголовное дело о хулиганстве

Двое приезжих из одной из Северно-Кавказских республик 30 и 32 лет, неоднократно нарушали общественный порядок в ЖК «1,2,3» на улице Пластунской.

Мужчины проживали в съемной квартире. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они разрушали общедомовое имущество, угрожали соседям и применяли насилие.

На подозреваемых завели уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в соцсетях сообщали, что мужчины ходят по двору с оружием и агрессивно реагируют на замечания. СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку. О задержании подозреваемых сообщили 20 июля.