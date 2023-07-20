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Бивших стекла в подъезде и угрожавших соседям дебоширов задержали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bivshih-stekla-v-podezde-i-ugrozhavshih-sosedyam-deboshirov-zaderzhali-v-sochi
Видео t.me/police_sochi

На агрессивных соседей пожаловались жители ЖК «1,2,3» на улице Пластунской. По их словам двое мужчин били окна в подъезде и угрожали жителям многоэтажки расправой.

Полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались двое приезжих 30 и 32 лет. Мужчин доставили в отделение полиции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает полиция Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в соцсетях сообщали, что мужчины ходят по двору с оружием и агрессивно реагируют на замечания. СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку.

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