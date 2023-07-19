В Сочи агрессивные парни бьют стекла в многоэтажке и угрожают соседям. Видео

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «1,2,3» на улице Пластунской.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что двое приезжих терроризируют жильцов дома. Они ведут себя крайне агрессивно, ходят с оружием по двору, бьют стекла в подъезде, а также угрожают тем, кто недоволен их поведением.

«Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи, назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По итогам проверки полицейские примут процессуальное решение.

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