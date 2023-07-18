Агрессивный мужчина с ножом бросался на соседа во дворе многоэтажки в Краснодаре. Видео

Инцидент произошел накануне вечером на территории ЖК «Дружный» в поселке Краснодарском.

Очевидцы сняли конфликт жильцов на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что двое мужчин начали конфликтовать еще в подъезде. Потом они вышли на улицу и продолжили оскорблять друг друга. Во время ссоры один из них достал нож и начал с ним бросаться на оппонента. Схватившийся за нож мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, по внешним признакам он был нетрезв.

Жильцы дома вызвали на место сотрудников полиции. После приезда правоохранителей мужчина с ножом поспешил скрыться и больше не появлялся.

По какой причине между мужчинами произошел конфликт в ЖК «Дружный» пока неизвестно. Информация уточняется.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность данного мужчины. По окончанию разбирательства его действиям будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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