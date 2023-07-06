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Пьяный пассажир такси напал на сотрудника заправки в Геленджике из-за просьбы не курить

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-passazhir-taksi-napal-na-sotrudnika-zapravki-v-gelendzhike-iz-za-prosby-ne-kurit
Пьяный пассажир такси напал на сотрудника заправки в Геленджике из-за просьбы не курить
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на автозаправочной станции на улице Ходенко. Тревожную кнопку нажали сотрудники заправки.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что водитель такси ушел оплачивать бензин, в то время как его пассажир, 46-летний житель Кемеровской области, поругался с сотрудником автозаправки и несколько раз ударил его по лицу.

По предварительным данным, мужчина курил в салоне автомобиля во время заправки. Сотрудник АЗС сделал пассажиру замечание, из-за чего и начался конфликт.

Приезжего мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства. По внешним признакам он был пьян, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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