Пьяный мужчина с ружьем угрожал постояльцам гостиницы в Усть-Лабинске

Сигнал «Тревога» поступил на пункт вневедомственной охраны из гостиницы на улице Ленина.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась администратор гостиницы. Девушка рассказала, что заметила на улице неизвестного с предметом, похожим на ружье.

Выяснилось, что пьяный мужчина угрожал убийством двум постояльцам. Молодым людям удалось укрыться в холле гостиницы, а подозреваемый пошел в ближайшее питейное заведение. По пути его задержали и обезоружили. Злоумышленником оказался 54-летний местный житель. Мужчину передали полицейским.

Они изъяли у него оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем, и патроны к нему. Известно, что разрешение на владение оружием у мужчины имеется, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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