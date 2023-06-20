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В Краснодаре пьяный пассажир пытался затеять драку в трамвае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-passazhir-pytalsya-zateyat-draku-v-tramvae
В Краснодаре пьяный пассажир пытался затеять драку в трамвае
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 19 июня в трамвае № 22 на улице Садовой.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования обратили внимание на 4 остановившихся трамвая. Возле первого трамвая к правоохранителям обратились граждане и рассказали о том, что в вагоне пьяный мужчина провоцировал конфликт и нецензурно ругался. Очевидцы сообщили, что он пытался ударить женщину зонтом. Выходить самостоятельно нарушитель отказывался.

Сотрудники Росгвардии вывели нарушителя из трамвая. Им оказался 38-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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