Прыгнул на капот и разбил лобовое стекло: неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины в Сочи
В полицию Сочи 20 июня около 11:00 поступило сообщение о том, что мужчина бросается на автомобили на улице Мира в селе Веселом Адлерского района.
На записи с видеорегистратора видно, как мужчина выскакивает на дорогу, бежит на встречу автомобилю и прыгает на лобовое стекло. От удара стекло лопнуло.
На место происшествия прибыли полицейские и задержали дебошира. Им оказался 48-летний сочинец.
В отношении нарушителя составили три административных протокола: за нарушение пешеходом ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Сейчас задержанный ожидает суда в специальном помещении для задержанных в отделе полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: сорвал шторы, вырвал цветок из горшка: пьяный мужчина устроил погром в отеле на Кубани.