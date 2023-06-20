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Прыгнул на капот и разбил лобовое стекло: неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prygnul-na-kapot-i-razbil-lobovoe-steklo-neadekvatnyj-muzhchina-brosalsya-na-proezzhayushhie-mashiny-v-sochi
Прыгнул на капот и разбил лобовое стекло: неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины в Сочи
Фото соцсети

В полицию Сочи 20 июня около 11:00 поступило сообщение о том, что мужчина бросается на автомобили на улице Мира в селе Веселом Адлерского района.

На записи с видеорегистратора видно, как мужчина выскакивает на дорогу, бежит на встречу автомобилю и прыгает на лобовое стекло. От удара стекло лопнуло.

На место происшествия прибыли полицейские и задержали дебошира. Им оказался 48-летний сочинец.

В отношении нарушителя составили три административных протокола: за нарушение пешеходом ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Сейчас задержанный ожидает суда в специальном помещении для задержанных в отделе полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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