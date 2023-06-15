Сорвал шторы, вырвал цветок из горшка: пьяный мужчина устроил погром в отеле на Кубани
Происшествия
15.06.2023 10:43
Сигнал «Тревога» поступил росгвардейцам из отеля на улице Просвещения в станице Полтавской.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 30-летнего жителя Щербиновского района пыталась разместить в отеле его знакомая. Пока девушка общалась с администратором, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, разбил защитный экран стойки ресепшена, сорвал рулонные шторы и вырвал растение из цветочного горшка.
Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Читайте также: пьяный дебошир разбил стеклянную дверь магазина и повредил машину в Краснодаре.