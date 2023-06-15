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Сорвал шторы, вырвал цветок из горшка: пьяный мужчина устроил погром в отеле на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorval-shtory-vyrval-tsvetok-iz-gorshka-pyanyj-muzhchina-ustroil-pogrom-v-otele-na-kubani
Сорвал шторы, вырвал цветок из горшка: пьяный мужчина устроил погром в отеле на Кубани
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сигнал «Тревога» поступил росгвардейцам из отеля на улице Просвещения в станице Полтавской.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 30-летнего жителя Щербиновского района пыталась разместить в отеле его знакомая. Пока девушка общалась с администратором, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, разбил защитный экран стойки ресепшена, сорвал рулонные шторы и вырвал растение из цветочного горшка.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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