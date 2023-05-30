Пьяный дебошир разбил стеклянную дверь магазина и повредил машину в Краснодаре

Вечером на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал о сработавшей сигнализации в одном из коммерческих объектов на улице Российской.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы заметили гражданина, который бил кулаком в окна. Очевидцы сообщили правоохранителя о том, что незадолго до этого нарушитель ногой разбил стекло входной двери магазина, который находится через дорогу. После этого мужчина вышел на середину перекрестка и начал размахивать руками. Затем он перешел на тротуар и начал бить по припаркованному автомобилю. В результате на водительской и задней двери остались вмятины.

Злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Дебошир был пьян, его передали для дальнейшего грабительства полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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