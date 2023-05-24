Бегал по площадке и ругался: пьяный хулиган ночью забрался в детский сад в Краснодарском крае

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада на улице Шмидта в Армавире.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место. По словам охранника детского сада, неизвестный мужчина перелез через забор образовательного учреждения. Он вел себя неадекватно: стучал в дверь, бегал по площадке и ругался. Просьбу покинуть территорию детсада нарушитель проигнорировал и ушел на задний двор. Там его и задержали сотрудники Росгвардии.

Хулиган был пьян, его передали сотрудникам полиции. Установили, что нарушителем является ранее привлекавшийся к административной ответственности за употребление наркотиков и мелкое хулиганство 35-летний житель Успенского района, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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