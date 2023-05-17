Пьяный отдыхающий ударил охранника отеля в Сочи

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте отеля на Олимпийском проспекте в Сириусе.

На пульт вневедомственной охраны ночью поступил сигнал тревоги. Правоохранители выехали на место и установили, что на КПП отеля пьяный постоялец во время конфликта ударил охранника по лицу, после чего продолжил скандалить.

Наряд вневедомственной охраны пресек действия 31-летнего приезжего. Нарушителя для дальнейшего разбирательства передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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