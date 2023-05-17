Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пьяный отдыхающий ударил охранника отеля в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-otdyhayushhij-udaril-ohrannika-otelya-v-sochi
Пьяный отдыхающий ударил охранника отеля в Сочи
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте отеля на Олимпийском проспекте в Сириусе.

На пульт вневедомственной охраны ночью поступил сигнал тревоги. Правоохранители выехали на место и установили, что на КПП отеля пьяный постоялец во время конфликта ударил охранника по лицу, после чего продолжил скандалить.

Наряд вневедомственной охраны пресек действия 31-летнего приезжего. Нарушителя для дальнейшего разбирательства передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в отеле Сочи пьяный дебошир разделся в холле и выбил дверь в одном из номеров.

Статьи
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
5 способов перестать икать
5 способов перестать икать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях