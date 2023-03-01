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В отеле Сочи пьяный дебошир разделся в холле и выбил дверь в одном из номеров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otele-sochi-pyanyj-deboshir-razdelsya-v-holle-i-vybil-dver-v-odnom-iz-nomerov
В отеле Сочи пьяный дебошир разделся в холле и выбил дверь в одном из номеров
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Инцидент произошел ночью в отеле на улице Нижнеимеретинской в Сириусе.

По данным правоохранителей, в холл отеля зашел пьяный мужчина. Он сел на диван и снял с себя часть одежды. Замечания персонала нарушитель проигнорировал, после чего направился на второй этаж. Там он выбил дверь номера и зашел внутрь.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушителя, которым оказался 34-летний житель Сочи. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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