В отеле Сочи пьяный дебошир разделся в холле и выбил дверь в одном из номеров
Происшествия
01.03.2023 09:38
Инцидент произошел ночью в отеле на улице Нижнеимеретинской в Сириусе.
По данным правоохранителей, в холл отеля зашел пьяный мужчина. Он сел на диван и снял с себя часть одежды. Замечания персонала нарушитель проигнорировал, после чего направился на второй этаж. Там он выбил дверь номера и зашел внутрь.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушителя, которым оказался 34-летний житель Сочи. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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