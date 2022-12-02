В Сочи мужчина погиб, сорвавшись с крыши пятиэтажки
Происшествия
02.12.2022 13:23
Мужчина упал с крыши многоэтажного дома на улице Возрождения, 14 в Хостинском районе Сочи утром 2 декабря.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.
Автор видео пояснила, что мужчина, предположительно, является рабочим, который находился на крыше без страховки. Очевидцы также рассказали, что приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
«На месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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