Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи мужчина погиб, сорвавшись с крыши пятиэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-pogib-sorvavshis-s-kryshi-pyatietazhki
В Сочи мужчина погиб, сорвавшись с крыши пятиэтажки
Фото t.me/chp_sochi

Мужчина упал с крыши многоэтажного дома на улице Возрождения, 14 в Хостинском районе Сочи утром 2 декабря.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.

Автор видео пояснила, что мужчина, предположительно, является рабочим, который находился на крыше без страховки. Очевидцы также рассказали, что приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«На месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
  4. В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
  5. В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
  6. В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях