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Прокуратура: в Сочи с крыши пятиэтажки сорвался сын рабочего

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-v-sochi-s-kryshi-pyatietazhki-sorvalsya-syn-rabochego
Прокуратура: в Сочи с крыши пятиэтажки сорвался сын рабочего
Фото t.me/chp_sochi

Трагедия произошла утром 2 декабря на улице Возрождения, 14 в Хостинском районе Сочи.

По факту падения человека с крыши прокуратура Краснодарского края организовала проверку исполнения требований законодательства в части обеспечения безопасности работ.

По предварительной информации, работник по устной договоренности выполнял перекрытие кровли на крыше пятиэтажного дома. В качестве подсобника он привлек своего сына. Молодой человек, надевая страховочный трос, поскользнулся на крыше и упал на землю. Он скончался на месте.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности работ и должностным лицам подрядной организации. По ее результатам рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По сообщениям свидетелей, погибший был несовершеннолетним — ему было 17 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.

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