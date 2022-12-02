Прокуратура: в Сочи с крыши пятиэтажки сорвался сын рабочего
Трагедия произошла утром 2 декабря на улице Возрождения, 14 в Хостинском районе Сочи.
По факту падения человека с крыши прокуратура Краснодарского края организовала проверку исполнения требований законодательства в части обеспечения безопасности работ.
По предварительной информации, работник по устной договоренности выполнял перекрытие кровли на крыше пятиэтажного дома. В качестве подсобника он привлек своего сына. Молодой человек, надевая страховочный трос, поскользнулся на крыше и упал на землю. Он скончался на месте.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности работ и должностным лицам подрядной организации. По ее результатам рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По сообщениям свидетелей, погибший был несовершеннолетним — ему было 17 лет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Сочи мужчина погиб, сорвавшись с крыши пятиэтажки
- В Новороссийске хирурги восстановили кости лица пациенту, упавшему с электросамоката
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий