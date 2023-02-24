В Сочи до конца суток устранят последствия просадки грунта на участке трассы в поселке Волконка
На участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района укладывают новый асфальт.
Работы завершат до конца суток. Реверсивное движение на этом участке сняли 23 февраля с 20:00.
Продолжаются работы по стабилизации двух оползневых участков на 70-м километре трассы в районе поселка Дедеркой. Вдоль продольной разметки дорожники забуривают металлические трубы, которые стабилизируют слои дорожной одежды и склон под ними. На первом участке уже забурили 28 свай из 29, на втором — 4 из 16.
Работы продолжаются круглосуточно. Ночью на участке включается аварийное освещение, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 февраля на 115 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка в Лазаревском районе произошла подвижка грунта с последующей просадкой части дорожного полотна. В районе поселка Дедеркой Туапсинского района сошли два оползня. Первый оползень сошел 20 февраля на 70-м километре трассы. После этого 23 февраля в 100 м от первого оползня снова сошел грунт. На этом участке ввели реверсивное движение.
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