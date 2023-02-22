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На поврежденном оползнем участке трассы Джубга — Сочи ввели реверс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-povrezhdennom-opolznem-uchastke-trassy-dzhubga-sochi-vveli-revers
На поврежденном оползнем участке трассы Джубга — Сочи ввели реверс
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Подвижка грунта с последующей просадкой части дорожного полотна произошла 22 февраля на 115 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка в Лазаревском районе.

На участке ввели реверсивное движение, оно регулируется с помощью светофора.

«Ранее на участке было осуществлено водоотведение, образовавшиеся трещины пролиты битумом. Специалисты управления наблюдают за ситуацией в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая протяженность поврежденного оползнем участка дороги составляет 100 м.

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