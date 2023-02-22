В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень

Активизация оползневого процесса и подвижка грунта с последующей просадкой части дорожного полотна произошла на 115 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка Лазаревского района.

Оползень сошел на участок км 115+545 — 115+645 из-за обильных осадков. Общая протяженность поврежденного участка дороги составляет 100 м.

Движение на трассе частично затруднено. Специалисты выехали на место для оценки ситуации и принятия первоочередных мер, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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