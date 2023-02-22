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Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-poezd-zaderzhalsya-na-1-5-chasa-v-tuapse-iz-za-shoda-seli-na-zheleznodorozhnye-puti
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Грязекаменная масса объемом 30 кубометров сошла на четный путь на железнодорожном перегоне «Туапсе — Шепси» 1886 км, пикет № 8 (ж/д станция Туапсе) 22 февраля в 0:40.

В результате происшествия никто не пострадал. На нечетном пути организовали реверсивное движение поездов. Один из пассажирских поездов задержался почти на 1,5 часа.

Опоры контактной линии не повредились. Железнодорожники расчищают полотно от сошедшей грязекаменной массы. На месте схода сели работали 29 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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