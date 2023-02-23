На трассу Джубга — Сочи сошел еще один оползень
Оползень сошел 23 февраля на 70-м километре трассы около поселка Дедеркой Туапсинского района.
Грунт сошел в 100 метрах от оползня, который произошел 20 февраля.
«На первом аварийном участке вторые сутки продолжаются буровые работы. Погружено уже 30% из запланированного количества труб-свай. На втором участке аналогичные работы начнутся в ближайшие часы. Реверсивный участок движения объединяет обе оползневых зоны», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
С 20 по 22 февраля на данном участке велись мероприятия по водоотведению. Ведутся активные работы по стабилизации грунта и восстановлению дорожного полотна. По ночам на участках включается аварийное освещение. Движение по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме. Кроме того, действуют ограничения для грузовиков длиной более 11 метров.
Работы по стабилизации обоих участков планируется закончить до 25 февраля.
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