На трассу Джубга — Сочи сошел еще один оползень

Оползень сошел 23 февраля на 70-м километре трассы около поселка Дедеркой Туапсинского района.

Грунт сошел в 100 метрах от оползня, который произошел 20 февраля.

«На первом аварийном участке вторые сутки продолжаются буровые работы. Погружено уже 30% из запланированного количества труб-свай. На втором участке аналогичные работы начнутся в ближайшие часы. Реверсивный участок движения объединяет обе оползневых зоны», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

С 20 по 22 февраля на данном участке велись мероприятия по водоотведению. Ведутся активные работы по стабилизации грунта и восстановлению дорожного полотна. По ночам на участках включается аварийное освещение. Движение по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме. Кроме того, действуют ограничения для грузовиков длиной более 11 метров.

Работы по стабилизации обоих участков планируется закончить до 25 февраля.

Читайте также: в Сочи подвижка грунта вызвала новый прорыв водопровода в поселке Лоо.