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В Сочи подвижка грунта вызвала новый прорыв водопровода в поселке Лоо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-podvizhka-grunta-vyzvala-novyj-proryv-vodoprovoda-v-poselke-loo
В Сочи подвижка грунта вызвала новый прорыв водопровода в поселке Лоо
Фото ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал"

О новом прорыве водопровода в поселке Лоо в Лазаревском районе сообщили 22 февраля в 22:40.

Причиной стала подвижка грунта. К ремонту приступили две аварийные бригады и семь единиц техники. Специалисты завершили расчистку территории и освободили аварийный участок из-под тонн сошедшего грунта. В настоящее время ведутся сварочные работы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Завершить ремонт планируют к утру 23 февраля. Стабилизировать подачу воды населению — к утру 24 февраля.

Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Места дислокации автоцистерн будут меняться в соответствии с заявками. Оставить их можно по круглосуточному телефону 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта вследствие обильных осадков 21 февраля спровоцировала серьезное повреждение магистрального водовода в районе улицы Декабристов в поселке Лоо. Без воды остались около 20 тыс. человек в 20 населенных пунктах, в том числе: Дагомыс, Якорная Щель, Уч-Дере, Лоо, Вардане, Сергей-Поле и Волковка. Работы завершили днем 22 февраля.

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