В Сочи будут судить ростовчанку, бросившую пакет с вещами в Вечный огонь

Инцидент произошел в ночь на 19 июня на улице Тоннельной города-курорта.

По данным следствия, жительница Ростовской области в состоянии алкогольного и наркотического опьянения была возле мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи».

Она бросила в пламя вечного огня несколько пакетов с вещами и ушла. Своими действиями женщина повредила мемориальное сооружение и нанесла ущерб историко-культурному наследию РФ и городской администрации.

Возбудили уголовное дело, подозреваемая признала вину в полном объеме. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях опубликовали видео, как двое молодых людей бросают в Вечный огонь бумагу, а после и целый пакет мусора. Подозреваемых задержали на одной из улиц курорта, ими оказались 35-летний приезжий Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области.