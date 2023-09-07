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В СК сообщили подробности хлопка газа в частном доме в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sk-soobshhili-podrobnosti-hlopka-gaza-v-chastnom-dome-v-armavire
В СК сообщили подробности хлопка газа в частном доме в Армавире
Фото t.me/kubansledcom

Разгерметизация газового баллона, в результате чего пострадал местный житель, произошла в ночь на 7 сентября в частном доме на улице 30 лет Победы.

По предварительным данным, вечером 6 сентября в одном из частных домов на улице 30 Лет Победы произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания.

В результате происшествия 73-летний хозяин дома был госпитализирован с повреждениями различной степени тяжести. В настоящее время медики оказывают ему медпомощи. Дом частично разрушен. По предварительным данным, причиной происшествия стало неправильное обращение с газовым баллоном.

Армавирский межрайонный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в частном доме на улице 30 лет Победы поступило в МЧС 6 сентября в 21:40. Спасатели прибыли на место и установили, что произошло обрушение кровли частного дома. По сообщениям очевидцев, пожару предшествовал хлопок газа. Огонь также повредил стоявший во дворе автомобиль. В пожаре пострадал владелец дома, он получил 67-70% ожогов тела. По данным прокуратуры, произошла детонация баллонного газа без последующего горения.

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