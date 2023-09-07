Рухнула крыша: один человек пострадал при пожаре в частном доме в Армавире

О пожаре на улице 30 лет Победы в экстренные службы сообщили 6 сентября в 21:40.

Прибыв на место в21:47, пожарные установили, что произошло обрушение кровли частного дома.

К ликвидации привлекалось 12 человек и четыре единицы техники. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По сообщениям очевидцев, пожару предшествовал хлопок газа. Огонь также повредил стоявший во дворе автомобиль.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное обращение с газовым баллоном. В пожаре пострадал владелец дома, он получил 67-70% ожогов тела. Сейчас мужчина доставлен в больницу», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 сентября в центре Краснодара произошел пожар в частном секторе. На улице Чапаева загорелся мусор и рядом стоящий гараж на площади 90 кв. м.