«Пахнет газом»: в центре Краснодара произошел пожар в частном секторе. Видео

Пожар произошел вечером 6 июля на улице Чапаева. Сначала вспыхнул мусор, затем огонь перекинулся на гараж во дворе частного дома.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как над местом пожара поднимается высокий столб темного дыма.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:39. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелся мусор и рядом стоящий гараж на площади 90 кв. м. В 18:52 пожар локализовали на той же площади.

На месте работают 15 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы с места происшествия сообщают, что сильно пахнет газом, территорию оцепили.

В 19:54 пожар полностью потушили, пострадавших нет.

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