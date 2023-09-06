В Новороссийске произошел пожар в частном доме на площади 70 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Монтажников в поселке Цемдолина поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 6 сентября в 7:47.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась крыша частного жилого дома на площади 70 кв. м.

В 7:59 пожар локализовали, в 8:17 ликвидировали открытый огонь. В 9:00 возгорание полностью потушили. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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