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Частный дом сгорел в Туапсинском районе. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-sgorel-v-tuapsinskom-rajone-video
Видео t.me/tuapse_info_official

Крупный пожар произошел 3 сентября в поселке Новомихайловском.

Сообщение о возгорании на улице Кавказской поступило 12:24. Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный дом. Пламя охватило площадь в 150 кв. метров.

В 13:21 удалось ликвидировать открытое горение. В 13:41 — полная ликвидация последствий пожара.

В тушении принимали участие восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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