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Эксперт: ущерб от пожара в Геленджике может оцениваться в миллиардах рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-ushherb-ot-pozhara-v-gelendzhike-mozhet-otsenivatsya-v-milliardah-rublej
Эксперт: ущерб от пожара в Геленджике может оцениваться в миллиардах рублей
Фото t.me/mpr_kk

Об этом сообщил член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

«Часть территории, где произошел пожар, занимает природный парк «Маркотх», поэтому ущерб особо охраняемой территории рассчитывается по-другому. В локализации «вспышки» не были предприняты все необходимые меры, поэтому и не удалось сдержать распространение огня», — заявил он.

По словам Витишко, ущерб от крупного пожара в Геленджике может оцениваться в миллиардах рублей. Общественник подчеркнул, что в на территории, где произошло возгорание, помимо деревьев находились множество краснокнижных животных и насекомых, в том числе черепаха Никольского.

По его мнению, эта территория после пожара будет восстанавливаться в течение около 10-15 лет, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось 29 августа. В течение суток площадь возгорания в лесу достигла 118 га. Некоторые районы города окутал дым. Вечером 30 августа стало известно, что пожар в Геленджике локализовали на площади 100 га.

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