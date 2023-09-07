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В прокуратуре назвали причину хлопка газа, от которого в частном доме в Армавире рухнула крыша

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-prichinu-hlopka-gaza-ot-kotorogo-v-chastnom-dome-v-armavire-ruhnula-krysha
В прокуратуре назвали причину хлопка газа, от которого в частном доме в Армавире рухнула крыша

Хлопок газа в частном доме на улице 30 лет Победы произошел в ночь на 7 сентября. В результате происшествия произошло обрушение кровли, пострадал хозяин дома.

По предварительным данным, произошла детонация баллонного газа без последующего горения. В качестве предварительной причины назвали разгерметизацию баллона. Уточняется, что соседние дома не повреждены.

Прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего. Также доследственную проверку ведут следователи СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец дома получил 67-70% ожогов тела. Мужчина был доставлен в больницу.

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