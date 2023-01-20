В СК рассказали подробности дела об убийстве и поджоге дома в Усть-Лабинском районе

Тело 72-летней пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме в переулке Садовом станицы Воронежской утром 19 января. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, 42-летний местный житель пришел домой к своей 72-летней мачехе в ночь на 19 января. Во время этого визита они поссорились, из-за чего он задушил пенсионерку. Чтобы скрыть следы преступления, пасынок поджег дом и ушел к себе домой. Соседи вызвали пожарных. Спасатели потушили возгорание и обнаружили тело женщины.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося, идет сбор доказательств. Сейчас подозреваемый задержан, его направят на судебную психолого-психологическую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 января в Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки. На следующий день полиция задержала мужчину. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.