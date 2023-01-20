Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки в Усть-Лабинском районе
Происшествия
20.01.2023 12:38
Тело пожилой женщины обнаружили 19 января в сгоревшем доме в станице Воронежской.
По подозрению в совершении возможного преступления в розыск объявили 42-летнего жителя Усть-Лабинского района. О задержании подозреваемого сообщили 20 января.
«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району по горячим следам задержано подозреваемое лицо и доставлено в территориальный орган для дальнейшего разбирательства. Материалы будут переданы по подследственности в надлежащие органы», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел утром в переулке Садовом в станице Воронежской. После тушения возгорания обнаружили тело пенсионерки.
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