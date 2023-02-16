В СК начали проверку после смертельного ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала

Следственные органы СКР по Республике Ингушетия начали проводить доследственную проверку по факту ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса.

По данным следствия, на ФАД «Кавказ» в районе города Сунжа перевернулся рейсовый междугородний автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Махачкала. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Количество пострадавших уточняется.

Следователи и криминалисты СК России уже провели осмотр места аварии, осмотрели автобус. Во время доследственной проверки установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку действиям перевозчика в части организации пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.