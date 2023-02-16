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В СК начали проверку после смертельного ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sk-nachali-proverku-posle-smertelnogo-dtp-s-avtobusom-krasnodar-mahachkala
В СК начали проверку после смертельного ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала
Фото скриншот с видеозаписи t.me/sledcom_press

Следственные органы СКР по Республике Ингушетия начали проводить доследственную проверку по факту ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса.

По данным следствия, на ФАД «Кавказ» в районе города Сунжа перевернулся рейсовый междугородний автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Махачкала. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Количество пострадавших уточняется.

Следователи и криминалисты СК России уже провели осмотр места аварии, осмотрели автобус. Во время доследственной проверки установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку действиям перевозчика в части организации пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии. Следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 — пострадали. Детей среди пострадавших нет.

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