В СК начали проверку после смертельного ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала
Следственные органы СКР по Республике Ингушетия начали проводить доследственную проверку по факту ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса.
По данным следствия, на ФАД «Кавказ» в районе города Сунжа перевернулся рейсовый междугородний автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Махачкала. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Количество пострадавших уточняется.
Следователи и криминалисты СК России уже провели осмотр места аварии, осмотрели автобус. Во время доследственной проверки установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку действиям перевозчика в части организации пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии. Следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 — пострадали. Детей среди пострадавших нет.
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