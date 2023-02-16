Пассажирский автобус из Краснодара перевернулся в Ингушетии, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
16.02.2023 09:37
Авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии.
По предварительным данным, следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще 16 пострадали. Всех пострадавших госпитализировали.
Всего в автобусе находились 17 человек. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.
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