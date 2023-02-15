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Отвлекся за рулем: водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otvleksya-za-rulem-voditel-postradal-v-dtp-s-dvumya-gruzovikami-v-kanevskom-rajone
Фото пресс-службы ОМВД России по Каневскому району

ДТП с участием двух большегрузов произошло в ночь на 15 февраля на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем КамАЗа с прицепом отвлекся, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал водитель КамАЗа. Ему оказали первую медицинскую помощь. По факту аварии проводится административное расследование, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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