Отвлекся за рулем: водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Каневском районе
Происшествия
15.02.2023 17:56
ДТП с участием двух большегрузов произошло в ночь на 15 февраля на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.
По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем КамАЗа с прицепом отвлекся, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в Scania с полуприцепом.
В результате ДТП пострадал водитель КамАЗа. Ему оказали первую медицинскую помощь. По факту аварии проводится административное расследование, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.
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