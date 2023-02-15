Выехал на летней резине: житель Кубани погиб в ДТП с КамАЗом на Ставрополье

ДТП, в котором погиб 20-летний житель Краснодарского края, произошло 15 февраля около 6:40 на 19 км дороги Новоалександровск — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля ИЖ не учел дорожные и погодные условия. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с КамАЗом. От удара оба автомобиля съехали в кювет.

Водитель ИЖ скончался на месте. Сообщается, что его стаж вождения был менее полутора лет, при этом к ответственности за нарушение ПДД за это время молодой человек ни разу не привлекался. При осмотре его машины выяснилось, что на задних колесах стояла летняя резина.

Водитель КамАЗа не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в Telegram.

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