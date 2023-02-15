Мотоциклист без прав протаранил легковушку в Абинске, молодой человек погиб
Происшествия
15.02.2023 09:52
Смертельное ДТП произошло 14 февраля около 20:00 на пересечении улиц Советов и Пионерской.
Видео с места аварии опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мотоциклист на высокой скорости подъезжает к перекрестку и влетает в легковушку.
«По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Ranger без прав на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera и врезался в него. В результате аварии погиб мотоциклист, 36-летний водитель легковушки не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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