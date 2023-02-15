Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мотоциклист без прав протаранил легковушку в Абинске, молодой человек погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-bez-prav-protaranil-legkovushku-v-abinske-molodoj-chelovek-pogib
Мотоциклист без прав протаранил легковушку в Абинске, молодой человек погиб
Фото t.me/dtp_abinsk

Смертельное ДТП произошло 14 февраля около 20:00 на пересечении улиц Советов и Пионерской.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мотоциклист на высокой скорости подъезжает к перекрестку и влетает в легковушку.

«По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Ranger без прав на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera и врезался в него. В результате аварии погиб мотоциклист, 36-летний водитель легковушки не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Читайте также: в Краснодаре автомобиль проехал на красный свет и сбил девушку на пешеходном переходе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях