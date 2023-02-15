Мотоциклист без прав протаранил легковушку в Абинске, молодой человек погиб

Смертельное ДТП произошло 14 февраля около 20:00 на пересечении улиц Советов и Пионерской.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мотоциклист на высокой скорости подъезжает к перекрестку и влетает в легковушку.

«По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Ranger без прав на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera и врезался в него. В результате аварии погиб мотоциклист, 36-летний водитель легковушки не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Читайте также: в Краснодаре автомобиль проехал на красный свет и сбил девушку на пешеходном переходе.