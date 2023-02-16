В минздраве Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом из Краснодара

В перевернувшемся автобусе, который ехал из Краснодара в Махачкалу, 2 человека погибли и 14 пострадали.

Пострадавших госпитализировали в две больницы республики. В Ингушскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы 4 человека, еще 10 — в Сунженскую районную больницу.

«Сейчас им проводят МРТ и КТ обследование. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, среди них нет тяжелых», — сообщили в минздраве Ингушении.

В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших нет, сообщает ТАСС.