В минздраве Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом из Краснодара
Происшествия
16.02.2023 13:42
В перевернувшемся автобусе, который ехал из Краснодара в Махачкалу, 2 человека погибли и 14 пострадали.
Пострадавших госпитализировали в две больницы республики. В Ингушскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы 4 человека, еще 10 — в Сунженскую районную больницу.
«Сейчас им проводят МРТ и КТ обследование. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, среди них нет тяжелых», — сообщили в минздраве Ингушении.
В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших нет, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии. По предварительным данным, следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе находились 17 человек.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75