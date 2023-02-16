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В минздраве Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом из Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minzdrave-ingushetii-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih-v-dtp-s-avtobusom-iz-krasnodara
Видео t.me/mchsri06

В перевернувшемся автобусе, который ехал из Краснодара в Махачкалу, 2 человека погибли и 14 пострадали.

Пострадавших госпитализировали в две больницы республики.  В Ингушскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы 4 человека, еще 10 — в Сунженскую районную больницу.

«Сейчас им проводят МРТ и КТ обследование. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, среди них нет тяжелых», — сообщили в минздраве Ингушении.

В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии. По предварительным данным, следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе находились 17 человек.

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