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В школы Темрюкского района пойдут более 50 детей из Херсонской и Запорожской областей

Общество
02.11.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkoly-temryukskogo-rajona-pojdut-bolee-50-detej-iz-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej
В школы Темрюкского района пойдут более 50 детей из Херсонской и Запорожской областей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Со второй учебной четверти, которая начнется 7 ноября, школьники из новых регионов России присоединятся к учебному процессу.

Сейчас в пунктах временного пребывания в Темрюкском районе находятся 174 ребенка, в том числе 53 — школьники.

Всего в Краснодарский край уже приехали более 10 тыс. жителей Херсонской области. Из них 8,8 тыс. человек разместили в Анапе, более 450 — в Туапсинском районе, 820 — в Темрюкском районе.

Ранее в школы Анапы приняли более 500 детей. Для приезжих детей проводят досуговые занятия по хореографии, изобразительному искусству, музыке и декоративно-прикладному творчеству, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школы Анапы пошли более 500 детей из новых регионов РФ. Для детей из Херсонской и Запорожской областей организовали кружки и клубы.

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