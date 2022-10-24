В школы Анапы уже приняли более 500 детей из Херсонской и Запорожской областей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детей принимают в школы города-курорта по заявлениям родителей.

Детей подвозят к школам из пунктов временного размещения. На образовательном процессе школьников города-курорта это не отразится. Они продолжат обучаться по существующей программе в штатном режиме.

Старшеклассники из Херсонской области 24 октября посетили занятия в технопарке «Кванториум» в новой школе на улице Спортивной. Для старшеклассников провели урок по моделированию и 3D-печати, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей начал работать Единый инфоцентр.